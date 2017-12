Floral on üks kandidaat tühjaks jäänud peatreeneri toolile

Tallinna FC Flora president Pelle Pohlak lausus Soccernet.ee-le, et klubi oli Arno Pijpersi taandumiseks valmis ning hetkel on üks kandidaat hollandlase töö jätkamiseks.

Pelle Pohlak ütles, et Pijpersi mittejätkamise otsus ei tulnud eriti valusalt nende jaoks, sest selleks oldi valmis: "Tegelikult oli kogu eelmine hooaeg see teadmine, et iga hetk võib situatsioon muutuda vastavalt sellele, mis Hollandis on. Selles mõttes ei ole valus.

Ma kiidaks Arno tööd ka üleüldisemalt. Kui me mõtleme, et tal on olnud Eestis peatreenerina neli täishooaega ja iga korraga on ta tiitli võitnud - arvan, et see on mingisugune tasemenäitaja."

Pohlak rääkis, et esimesed kerged sammud tuleviku mõttes on juba astutud, kuid infot avaldatakse siis, kui ollakse ka ise natuke targemad. "Ideed ja mõtted on meil terve aeg olemas olnud, kuidas edasi minna sel juhul, kui Arno ei jätka," kinnitas Flora president Soccernet.ee-le.

Kas nüüd jätkate Eesti treeneriga? "Ma ei ütleks ühte ega teist praegu," vastas Pohlak. Küsimusele, kas variant on, et treeneriks saab juba klubisse kuuluv inimene, kes kõigega hästi kursis on või otsitake mujalt, vastas Pohlak nii: "Vihje läheb Jürgeni peale, aga ma praegusel hetkel ei välista ühtegi varianti. Aga ütleme, et spekuleerides väga kaugele ei jõua. Kõik variandid on lahtised. On ideed, mõtted ja kontaktid olemas olnud, aga midagi konkreetset veel ei ole."

Pohlak nõustus täpsustama, et kandidaate ei ole mitu, vaid üks konkreetne inimene. Ajalist tärminit, mis ajaks uus peatreener paigas on, ei soovinud ta välja käia.

Flora alustas hooajaks ettevalmistumist täna veel Arno Pijpersi käe all. "Arno on veel vähemalt nädal aega Eestis - ta on nii kaua ka klubi jaoks olemas," lausus Pelle Pohlak, et klubi treeningprotsess peatreeneri puudumise tõttu ei kannata, "eelmisel aastal treenisid ka Jürgen [Henn] ja Aiko [Orgla] meeskonda kuni jaanuarini, kui Arno tuli. Ehk ma praegu ei näe selles probleemi."