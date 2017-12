TÜ korvpallidivisjoni juht: ajad on rasked ja arvatavasti kestavad veel edasi ka

Tartu Ülikooli meeskond on olnud aastaid Eesti korvpallis üks kahest suurest, kuid tänavuse hooaja algus on läinud krobeliselt. Peatreener Priit Vene töökoht aga vähemalt tänase päeva seisuga ohus ei ole.

Tartu Ülikool on sel hooajal võitnud Eesti meistrivõistlustel neli ja kaotanud samuti neli mängu. Seejuures on eriti raskelt läinud võõrsil, kus on alla jäädud kõigis kolmes kohtumises: tartlasi on võitnud nii Rapla Avis Utilitas, TLÜ/Kalev kui ka Valga-Valka.

Balti liigas on seis mõnevõrra parem, sest võite on kaks korda rohkem kui kaotuseid - vastavalt neli ja kaks -, küll aga saadi alles eile võõrsil väga suur "pakk" Pasvalyse Pieno Zvaigzdesilt (72:119).

"Mõningaid kaotusi võiks vähem olla, aga see, et raske on - see oli algusest peale teada, ega see ootamatult tulnud ei ole. Eks see on selline eheda Eesti korvpallielu peegeldus, ajad on rasked ja arvatavasti kestavad veel edasi ka," kommenteeris ülikooli korvpallidivisjoni juht Priit Kaasik ERR-i spordiportaalile.

"Koosseis on õhuke, see on ka kõigile teada. Kompenseerimisevõimalusi väga ei ole. Kui mõni mees on puudu või näiteks ei tule paljudel välja, siis seda kuhugi nihutada on keeruline. Eilne mängki näiteks - vahe on hirmus, aga tegelikkuses nii suur ei ole. Või kas üldse on olemas. Aga kui juhtub, et mõni oluline lüli on puudu ja mäng läheb ka natuke kehvasti ja vastasel paraku samal ajal hästi, siis nii see välja tulebki."

Kuigi meeskonna enda kodulehekülg nimetas kohtumist tujutuks, siis Kaasik moraaliprobleeme ei näe. "Ega keegi ei lähe nii väljakule, et ei ürita. Üritad, ei tule hästi välja, vastasel tuleb hästi välja, vahe läheb suuremaks. See paratamatult mõjutab. Üritad veel ja ikka ei tule välja. Siis jääb selline tunne, et võitlusvaim on natuke madalam või nõrgem."

Meistriliiga tabelit uurides leiab Tartu Ülikooli tavatult alt - alles viiendalt positsioonilt. Lisaks Kalev/Cramole jäävad ettepoole nii Valga-Valka (7-2), Rapla Rapla (6-4) kui ka Tallinna Kalev/TLÜ (5-5). Tõsi, viimasel on bilanss tegelikult sama, lihtsalt rohkem mänge peetud.

"See, et tabeliseis praegu selline on - seal on paar õnnetut kaotust. Mängude arv ei ole praeguseks nii suur ka. Iga tulemus mõjutab tabelit omasoodu," ei tähtsusta Kaasik seda üleliia. "Konkurents on tihenenud ja kõikidel võistkondadel on oma rõõmsad ja raskemad küljed. Kuidas see parasjagu konkreetse mängu tulemuses kajastub, on veel iseasi. Oleme harjunud olema küll natuke tabelis kõrgemal kohal kui praegu, aga Eesti meistrivõistlustel on neli ringi ja mänge on veel kõvasti ees ka."

Kaasik annab mõista, et praegu tulebki natuke tagasi hoida, et kevadel suuremat saaki jahtida. "Siin on võib-olla olulisemaid asju, eriti kui kevadist hooaja kulminatsiooni silmas pidada. Võib-olla sellepärast on vaja igapäevases elus mõningaid ohvreid tuua."

"Ei ole ilus öelda, et põhihooaeg ei ole prioriteet. Iga mäng on ikka tähtis. Ega selle tagamõte ei ole, et tulemus on ükskõik milline. Aga ei saa kindlalt ette öelda, et läheme kindlalt võite võtma. Mäng tuleb nagu ta tuleb. Kulminatsioon on ikkagi kevadel. See on küll tõsiasi, et tuleb rohkem kulminatsioonile keskenduda ja püüda asja sättida õigeks ajaks."

Priit Vene Autor: Siim Semiskar/ERR SPORT

Kõike arvestades ei ole üldse teemaks ka tänavuse hooaja eel meeskonna etteotsa asunud Priit Vene jätkamine või mittejätkamine sel positsioonil. "Sellises faasis ei ole sellist küsimuse algetki olemas. Arvestades seda, et me täie teadmisega teame, mis teeme ja ka anname endale aru, milline see koosseis on ja millised võimalused on."

Sel hooajal on näiteks Balti liigas keskmiselt umbkaudu paarkümmend minutit mängu kohta platsil veetnud Hendrik Eelmäe (17), Märt Rosenthal (18) ja Robin Kivi (18). Võimalusi on saanud teisedki.

"Meil on võistkonnas terve hulk koolipoisse, mis on hästi keeruline logistiline ülesanne lahendada," jätkas Kaasik. "Mängukoormus on päris suur, lisaks sellele käivad nad koolis. Sättida trenne ja mänge omavahel kokku - see on juba omamoodi probleem. Siin ühe või teise mängu ükskõik millise tulemuse üle hakata selliseid asju arutama - seda küsimust küll ei ole."

Mainitud noormängijate panust hindab Kaasik aga kõrgelt. "Noored poisid seal võistkonnas on ületanud igasuguseid ootusi. Mängivad päris korralikult ja see, et nad ebastabiilselt esinevad - ega see mingi ime ei ole. Sellega tuleb praeguses faasis leppida."