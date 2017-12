Jalgpalliliidu töötajad alustasid kõrgetasemelist koolitusprogrammi

ERR-i Uudistemajas toimus TV 10 Olümpiastarti sarja 47. hooaja esitlus. Eelvõistlused on juba paljudes maakondades toimunud ja laupäeval on Võrus esimene uue hooaja suur start.

Tartu Ülikooli meeskond on olnud aastaid Eesti korvpallis üks kahest suurest, kuid tänavuse hooaja algus on läinud krobeliselt. Peatreener Priit Vene töökoht aga vähemalt tänase päeva seisuga ohus ei ole.

Enamus koolitusel osalejatest on Poola jalgpalliliidu, klubide ja regionaalsete jalgpalliliitude ametnikud. Lisaks eestlastele on osalejaid ka Ukrainast, Valgevenest, Leedust ja Kreekast.

Tegemist on UEFA Certificate in Football Management (CFM) programmiga, milles käsitletakse kuut suuremat teemat: jalgpalliorganisatsioonide struktuur, strateegiline juhtimine, operatiivjuhtimine, turundus ja sponsorlus, kommunikatsioon ja avalikud suhted ning ürituste ja vabatahtlike töö korraldamine.

