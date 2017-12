Flora taas meistriks viinud Arno Pijpers lahkub Eestist

"Ma ei jätka kahjuks FC Flora peatreenerina," kinnitas Pijpers Flora Facebooki lehele antud videointervjuus. "Sellest on väga kahju, aga vahel peab tegema otsuseid mõistuse, mitte südamega. Tunnen, et töötasime meeskonnaga hästi ja me oleme jätkusuutlikud, näen meie progressi. Lahkuda on raske."

"Otsus on seotud minu perekonnaga, mitte minu ambitsiooniga siin jätkata." Pijpers oli Flora peatreener ka aastatel 2001-2004, tema käe all tuli klubi Eesti meistriks nii 2001, 2002 kui 2003.