Mattias Käit pälvis EOK järelkasvutiimi stipendiumi

Aasta parimaks meesjuunioriks nimetatud Käitile jalgpallihooaja lõpusündmusel Jalgpalligala 2017 stipendiumi üle andnud Eesti Olümpiakomitee asepresident Tõnu Tõniste avaldas heameelt, et Eestis kerkib järjepidevalt esile silmapaistvaid sporditalente. "Ambitsioonikaid ja tippspordipotentsiaaliga noori on oluline toetada ja tunnustada. "Märka järgnevat põlvkonda" järelkasvutiim just seda teebki. Mattias Käit on oma arengu ja sooritustega koha EOK järelkasvutiimis juba teist järjestikust aastat auga välja teeninud ning tema käekäigul ja saavutustel tasub pilk pingsalt ka edaspidi peal hoida. Palju õnne Mattiasele ja tema treener Urmas Hepnerile!"

Mattias Käit mängib klubijalgpalli Inglise klubi Fulham FC U-23 meeskonna koosseisus. Mäng-mängult on Käiti roll Eesti jalgpalli rahvuskoondises kasvanud. Rahvuskoondise teise aasta kokkuvõttes tõusis Käit 2018. aasta MM-valiksarjas Eesti edukaimaks väravalööjaks.

Eesti Jalgpalli Liidu peasekretäri Anne Rei sõnul on Mattias Käit silmapaistev noor jalgpallur. "Olles veel noorteklassi mängija, on Mattias suutnud tõestada oma potentsiaali juba Eesti A-koondise tasemel. On suurepärane saavutus tõusta 19-aastasena MM-valiktsükli kokkuvõttes Eesti koondise edukaimaks väravalööjaks. Mattias on professionaalse suhtumisega tõeline meeskonnamängija ning usun, et edukas hooaeg ja pälvitud tunnustused annavad talle lisaindu eesmärkide poole liikumisel," ütles Rei.

"Märka järgnevat põlvkonda" järelkasvutiimi pääsemisega teenis Käit EOK-lt 1000-eurose stipendiumi ning tema treener Urmas Hepner samuti 1000-eurose stipendiumi.

Tänavu annab EOK järelkasvutiimi stipendiumi välja 32 silmapaistva potentsiaaliga noorsportlasele ja nende treeneritele, teiste seas kuuluvad järelkasvutiimi tänavusse koosseisu kergejõustiklane Janek Õiglane, tennisist Anett Kontaveit, kahevõistleja Kristjan Ilves, kiiruisutaja Marten Liiv, korvpallur Taavi Jurkatamm, vormelisõitja Ralf Aron, maletajad Mai Narva ja Ottomar Ladva, freestyle-suusataja Kelly Sildaru, ujuja Kregor Zirk ja paljud teised. Selle aastanumbri sees kuulutatakse välja veel jäähoki-stipendiaat.

Eesti Olümpiakomitee käivitas "Märka järgnevat põlvkonda" järelkasvuprojekti 2013. aastal. Viie aastaga on andekaid noorsportlasi ja nende treenereid projekti kaudu toetatud kokku enam kui 370 000 euroga. EOK järelkasvutiimi "Märka järgnevat põlvkonda" valitakse noorsportlased, kelles nähakse suurt perspektiivi tippspordis läbi löömiseks. Järelkasvutiimi liikmete ja vilistlaste seas on mitmeid üle maailma tuntud ja tunnustatud tippsportlasi, näiteks Julia Beljajeva, Epp Mäe, Rasmus Mägi, Janek Õiglane, Kelly Sildaru, Erika Kirpu, Kristjan Ilves, Katrina Lehis, Anett Kontaveit ja paljud teised.

"Märka järgnevat põlvkonda" järelkasvutiimis on individuaalsportlaste stipendium 2000 eurot, pallimängualadel ning eristipendiumid 1000 eurot. Projekti kaasatud sportlaste treenerite stipendiumi suuruseks on samuti 1000 eurot. Sportlaste stipendiumeid rahastab Eesti Olümpiakomitee, treenerite stipendiume Eesti Kultuurkapital. Üliõpilas- ja kaitseväesportlase ning nende treenerite stipendiume rahastab toetaja Estiko.