Olümpiavõitja hirm: venelased võinuks ka puhtad proovid positiivseteks vahetada

Vastavalt endise Moskva antidopingulabori juhi Grigori Rodtšenkovi tunnistustele oli Venemaal kombeks 2014. aasta Sotši olümpiamängudel öistel aegadel dopinguproove seina sees oleva augu kaudu vahetada. Nii muudeti positiivse proovi andnud Venemaa sportlaste testid puhasteks.

"Kõige enam hirmutab mind see, et minu arvates oleks palju lihtsam muuta puhtad proovid positiivseteks kui positiivsed puhasteks," lausus 22-aastane ameeriklanna, kes ise võitis Sotšis naiste slaalomi.

"Nad läbisid keerulise petmisprotsessi, et näidata oma sportlasi puhastena ja väga hirmutav on oletada, et nad võisid võtta ükskõik mis sportlase proovi ja mõelda, et teeks selle positiivseks. Ma arvan, et see on minu kirjeldusest küll natuke keerulisem, aga see on minu suurim mure."

Dopinguproove hoitakse spetsiaalsetes pudelites, mida peetakse avamiskindlateks. Paraku näitasid dopinguskandaali tunnistajate ütlused, et Venemaa eriteenistustel õnnestus neid siiski avada.

"Kõik räägivad sportlastele, et neid pudelikorke on võimatu lahti muukida, et võimatu on pudelitesse sisse murda ja siis uuesti korki peale panna. Ja siis selgub, et nad on leidnud võimaluse sellega siiski petta," jätkas Shiffrin.

"Ma võtan kogu seda asja äärmiselt tõsiselt ja tahan võistelda koos sportlastega, kes ei kasuta dopingut. Pigem olen puhas sportlane, kes võib sellegipoolest võita või ei võida kunagi, sest dopinguta on see võimatu. See on lihtsalt minu filosoofia."

Sotšis vaid 18-aastaselt olümpiavõitjaks kroonitud Shiffrin on tulnud kolm korda ka slaalomi maailmameistriks. Detsembri alguses võitis ta esimest korda ka kiirusala MK-etapi, tulles esimeses lake Louise'i kiirlaskumises.

Olümpiamängudel ta sel alal siiski starti ei tule. Küll aga on kavas osalemine kõigil ülejäänud aladel: slaalomis, suurslaalomis, alpi kahevõistluses ja ülisuurslaalomis. "Ma ei kavatse kiirlaskumises võistelda. Hetkel pole ma oma plaani muutnud. Sain Lake Louise'is kindlasti hea kogemuse, aga kindlasti ei oota ma igalt kiirlaskumiselt esikohta."