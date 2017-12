17-aastane Kalle Rovanperä leidis tulevaks MM-hooajaks tiimi

Vaid 17-aastane piloot debüteeris MM-sarjas tänavuse hooaja eelviimasel etapil Walesis ja jõudis seejärel Austraalias juba punktikohale, lõpetades kümnendana. Mõlemal korral istus ta Ford Fiesta R5 masinas.

2018. aastaks tegi ka ta panuse aga Tšehhi autotootja tiimile, kelle jaoks oli tänavune hooaeg väga edukas. Ta pole ainus noor sõitja, kes järgmisel hooajal Škodas istub: lisaks talle on stardis ka 21-aastased Ole Christian Veiby ja Juuso Nordgren. Lisaks jätkavad "vanad" Pontus Tidemand ja Jan Kopecky.

"Meie noorsõitjad Ole Christian Veiby ja Juuso Nordgren on oma talenti juba tõestanud. Uus ja samaväärselt andekas täiendus meie võistkonda on 17-aastane Kalle Rovanperä," lausus Škoda mootorispordidirektor Michal Hrabanek pressikonverentsil.

Tänavusel hooajal tuli Tidemand WRC2 sarja maailmameistriks ja Škoda võitis tiitli ka võistkondlikus arvestuses.

Happy to announce that we're going to be driving for @MotorsportSkoda! Bring on 2018! ???? pic.twitter.com/b4exffI9Cw