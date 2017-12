TÄNA | Manchester City on väga lähedal enneolematu tähise saavutamisele

Hetkel 14 võidu peal oleva Manchester Cityga on Premier League'i ajaloo jooksul samaväärse seeria suutnud pakkuda üksnes Londoni Arsenal, kelle hoog kestis 2002. aastal 10. veebruarist 24. augustini.

Lootust lisab teadmine, et Swansea City asub hetkel Inglismaa kõrgliigas alles viimasel positsioonil, kuigi eelmises voorus saadi kodus jagu West Bromwich Albionist 1:0.

Manchester City kaotas viimati Swansea'le enam kui viis aastat tagasi - 11. märtsil 2012 võõrsil 0:1. Pärast seda on erinevate sarjade peale saadud üheksa võitu ja kaks viiki. Võidetud on kolm eelmist omavahelist kohtumist.

City senine hooaeg on möödunud suurepäraselt. 16 mänguga on meeskond teeninud 46 punkti, mida on 11 võrra rohkem kui lähimatel jälitajatel Manchester Unitedil ja Londoni Chelsea'l. Seejuures võrreldes Chelsea'ga on Cityl veel kohtumine varuks.

Lisaks Swansea ja Man City kohtumisele peetakse täna veel kuus matši. Eesti aja järgi kell 22.00 alustavad ka Liverpool ja West Bromwich Albion ning taas on lootust väljakule saada Ragnar Klavanil.