Neljakordne Tour de France'i võitja andis positiivse dopinguproovi

32-aastase Froome'i sõnul oli ta ravimidoosi suurendanud, kuid jäi lubatud piiridesse ning tõdes, et rahvusvahelisel rattaliidul UCI-l on õigus intsidenti uurida.

"On üldlevinud teadmine, et mul on astma ning ma tean täpselt, millised on reeglid," vahendab Guardian Froome'i sõnu. "Ma kasutan sümptomite leevendamiseks inhalaatorit ja tean, et mind testitakse tuuride ajal igapäevaselt. Mu haigus süvenes Vuelta ajal, seega võtsin kuulda arsti soovitust salbutamooli doosi suurendada. Ma olin ettevaatlik, et mitte ületada lubatut. Võtan oma rolli jalgrattaspordis väga tõsiselt - UCI-l on õigus testide tulemusi uurida ja jagan koos oma meeskonnaga neile vajalikku informatsiooni."

Sky meeskond ütles pressiteate vahendusel, et Froome sai UCI leiust teada 20. septembril. "Me usume, et Chris jälgis astmasümptomite kontrollimisel meditsiinilisi juhiseid ning jäi lubatud doosi piiresse," kinnitas Sky. "Loomulikult anname endast kõik, et uurimisele kaasa aidata."

Kui UCI ei peaks Froome'i selgitustega rahule jääma, jääb britt ilma Vuelta tiitlist ning tõenäoliselt määratakse talle võistluskeeld, mis jätaks ta eemale nii järgmise aasta Girost kui Tour de France'ist.

Froome on Tour de France'i võitnud neljal (2013, 2015, 2016, 2017) ning Vuelta ühel (2017) korral.