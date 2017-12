Euroopa klubid on klubide MM-il finaali pääsenud 12 viimasel korral, sellest jäädi eemale vaid 2000. aastal, kui Real lõpetas neljandana. 13 toimunud turniirist on Euroopa klubid võitnud üheksa.

Tänase poolfinaali võitja läheb finaalis vastamisi Lõuna-Ameerika tähtsaima klubiturniiri Copa Libertadorese võitja Gremioga. Brasiilia meeskond alistas eile lisaaja järel mehhiklaste Pachuca 1:0.

"Me anname endast kõik, et see turniir võita," kinnitas Reali peatreener Zinedine Zidane eilsel pressikonverentsil. "See ei saa olema kerge, sest peame esmalt finaali jõudma. Kergeid matše ei ole. Kõik tahavad Madridi Reali vastu väga hästi mängida ja seetõttu peame olema keskendunud."

Nimeka Hispaania klubi vastane on klubide MM-il pidanud juba kaks mängu, play-off'is alistati Auckland 1:0, sama tulemusega oldi veerandfinaalis üle Urawa Red Diamondsist. Euroopa jalgpallisõbrad tunnevad Ühendemiraatide klubi nimekirjast ära eelnevalt Belgias ning Venemaal leiba teeninud ründava poolkaitsja Mbark Boussoufa nime.

Tema kõrval on põhimängijateks ründemängijad Romarinho ja Ali Mabkhout ning väravavaht Ali Khaseif, silma tasub peal hoida ka talendikal 20-aastasel keskväljamehel Mohammed Al Attasel ning tõenäoliselt tema kõrval alustaval lõhkuval poolkaitsjal Yaqoub Al Hosainil.