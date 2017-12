Embrich: käsi väsis päris kiiresti ära

Suvel epeenaiskonna maailmameistriks tüürinud ja seejärel neli kuud randmevigastust ravinud Embrich tegi nüüd esimese stardi, kuid Dohas põhiturniirile ei pääsenud. 127 naise seas jäi ta 67.

Vähe spetstrenne teha saanud Embrich kiirustas valu taandumise järel võistlusrajale, et näha, kuivõrd reaalne on aidata koondist jaanuaris Kuubal, kus kavas ka naiskonnavõistlus.

"Käsi väsis ära ja ausalt öeldes päris kiiresti," tunnistas Embrich ERR-ile. "Alagrupis tegin päris hästi. Sain viis võitu. Pärast oli paus ja kui ma pidin vehklema juba viieteistkümnele, siis sain aru, et on vaja veel trenni teha, käsi ei ole veel nii, nagu ta peab olema. Aga see võistlus oli väga vajalik, sest praegu on üks kuu järgmise stardini ja ma tean, et pean korralikult trenni tegema."

Dohas jäid meie epeenaiste tulemused tervikuna nigelaks. Kõige rahulikum võis olla 31. kohaga naasnud Katrina Lehis, kes tegi pisipojaga esimese välisvõistluse ja sai parema koha kui Tallinnas, kus tegi esimese suure stardi pärast sünnitamist.

"Reisida ei olnud polnud üldse keeruline, poiss pidas hästi vastu," rääkis Lehis. "Endal oli võib-olla veel raske. Vormi kohta võiks öelda, et peab veel kõvasti treenima, et jõuda sinna tasemele, kus ma ennem olin."

"Just see füüsiline pool on raske, et seda ja jõudu ja kiirust saada. See tundub hetkel kõige raskem."

Dohas 33. kohaga piirdunud Julia Beljajeva juhib jätkuvalt maailma edetabelit. Jaanuaris lähevad epeenaised treeninglaagrisse Venemaale ja seejärel hooaja kolmandale MK-etapile Havannasse.