ERR-i Uudistemajas toimus TV 10 Olümpiastarti sarja 47. hooaja esitlus. Eelvõistlused on juba paljudes maakondades toimunud ja laupäeval on Võrus esimene uue hooaja suur start.

Soome naiste jalgpalli kõrgliigas palliv klubi Aland United teatas oma kodulehel, et uueks hooajaks on leping sõlmitud Eesti koondise ründaja Signy Aarnaga. Lepingus on punkt, mis lubab mängijal seda veel aasta võrra pikendada.

Mõni aeg tagasi lõppes Pimedate Ööde filmifestival, eile said teatavaks Kuldgloobuse nominendid ja kuna ilm ei paku välitingimustes tegevusteks ülearu soodsaid võimalusi, siis filme vaadatakse neil päevil usutavasti keskmisest enam. Sel põhjusel on ka tänane viktoriin keskendunud spordile kinolinal. Millist tuntud sporditegelast on üks võit teine näitleja suurel ekraanil kehastanud?

Rahvusvaheline jalgpalliliit FIFA kinnitas teisipäeval, et Nigeeria jalgpallikoondis kasutas MM-valikmängus Alžeeria vastu võistluskeelu all olnud mängijat ning määras 1:1 viigiga lõppenud mängu ametlikuks tulemuseks Alžeeria 3:0 võidu.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel