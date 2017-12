Tyson Fury võib poksikarjääri jätkata

Fury viimaseks matšiks enne litsentsi kaotamist jäi võit Vladimir Klitško üle 2015. aasta novembris. Klitško ja Fury pidid uuesti kohtuma 2016. aasta suvel, kuid Fury lükkas matši vigastuse tõttu edasi, enne, kui UKad avaldas, et Fury on jäänud vahele nandrolooni kasutamisega. Hiljem kinnitas britt, et tarvitas depressiooni küüsi sattununa ka kokaiini.

BBC sõnul nõustus Fury UKad-i poolt kinnitatud tagasiulatuva kaheaastase võistluskeeluga, otsusega oli rahul ka Suurbritannia poksijate litsentsiõiguste eest vastutav organisatsioon BBBofC.

@anthonyfjoshua where you at boy? I'm coming for you punk ent no1 blocking my path now!????????