Profiklubi Orica-Scott muudab nime

2012. aastast seda meeskonda rahaliselt toetanud Orica otsustas järgmisel hooajal rattaspordi tippseltskonnast lahkuda ning meeskonna omanik Gerry Ryan otsustas puuduoleva raha tuua meeskonda oma veiniärist Mitchelton, kirjutab Rattauudised.ee.

Uue peasponsori saabumisega muutub ka särgi põhivärv – senise sinise asendab must.

