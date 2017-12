Telekaamerate vaateväljast eemale jäetud snuukri eksmaailmameister pahandas

2006. aastal maailma parimaks kroonitud Dott kaotas esimeses ringis inglasele Rory McLeodile, aga kaotus ei olnudki pärast kohtumist tema põhiteemaks.

"Ma mängin oma kodulinnas Glasgow's kui endine maailmameister ning ikkagi ei määrata mind telelauale. Ma leian, et see on vastuvõetamatu," heitis šotlane Facebooki vahendusel ette.

"Waleslased saavad Walesis telelauad ja iirlased Iirimaal, aga see on hästi teada, et WSA ega televisioon mind ei austa ja tänane tõestab seda."

"Inimesed võivad küsida: kes siis telelaual oli? Ronnie O'Sullivan? John Higgins? Vastus on, et mitte keegi - see oli tühi. Raske on end mitte ohvrina tunda. Suurim laks, mille olen saanud. Täielik austuse puudus," kirjutas Dott.

40-aastane šotlane pääses hiljuti UK Championshipis küll neljandasse ringi, aga on turniiridel valdavalt varem välja langenud. Veel 2010. aastal MM-finaali jõudnud Dott pole pärast seda ühelgi reitinguturniiril nii kaugele jõudnud. Hetkel hoiab ta maailma edetabelis 28. kohta.