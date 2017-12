"Ma võin oma järeldustes eksida, aga avalikkusele esitatud faktid kinnitavad, et dopingut tarvitati suurtes kogustes," lausus 37-aastane Brõzgalov väljaandele Sport-Ekspress.

"Ma ei tea, kas see oli või ei olnud riiklik programm. Kui vaadata, kuidas see algas... kergejõustiklane [Julia Stepanova], kes põgenes riigist koos abikaasaga, kes töötas RUSADA [Venemaa antidopingu] laboris."

Venemaa dopinguskandaali keskne vilepuhuja on Grigori Rodtšenkov, Moskva antidopingulabori endine juht ja töötas vastutavas rollis ka Sotši olümpiamängudel. "Mõistagi võib Rodtšenkovi sõnades kahelda - öelda, et ta laimab -, aga kui proovid avati, tulid paljud faktid päevavalgele, mis väidavad vastupidist. Palju on ümberlükkamatuid tõendeid."

Karjääri jooksul pikki aastaid NHL-is mänginud Brõzgalov loetles: "Kriimustused pudelitel, kõrge soolasisaldus proovides. Kui sa annad ära kõrge soolasisaldusega proovi, siis pead proovi uuesti andma," jätkas 2009. aasta maailmameister, kelle sõnul viitavad need asjaolud mahhinatsioonidele. "Ma võin eksida, aga avalikkusele teadaoleva informatsiooni analüüs näitab, et süsteem töötas."

Ise mängijana 2002. aastal Salt Lake Citys osalenud ja seal Venemaa koondisega pronksile tulnud väravavaht usub, et Venemaa sportlased peaksid neutraalse lipu all olümpiale pääsema. "Lipuga või ilma - me teame, et nad on venelased," sõnas Brõzgalov, kelle sõnul tuleks muidugi vältida dopingujamades olijaid. "Puhastelt sportlastelt, kes on teinud ausat tööd, ei saa olümpiat ära võtta."