Mihkel Räim: Girol startimine oleks midagi erilist

“Teadsin, et võisin spurtides edukas olla olukorras, kui on mägi ja alles on jäänud 14-15 ratturit. Tänavu sain aga võite suurtes grupifinišites ja see oli mulle suureks üllatuseks,” vahendas Rattauudised.ee Räime sõnu.

“Tahan oma sprindi kallal rohkem vaeva näha, et kiirem olla. Sel hooajal polnud sprint minu prioriteet. Mul olid munakivisõidud, klassikud ja ühepäevasõidud, kuid nüüd tundub, et suudan ka sprinti hästi teha.”

Võimalik, et 2018. aastal saab Räime näha Giro d’Italia stardis. “Väiksena ei unistanud ma kunagi Girost. Ma ei tea, miks,” sõnas Räim. “Minu jaoks oli ainult Tour de France number üks. Kaks kuud tagasi mõtlesin, et kui Giro algab Iisraelis, siis on meil võimalus starti pääseda ning kui ma peaksin osutuma väljavalituks, siis oleks see midagi erilist. Hoian kaks jalga maa peal ja vaatame, kuidas kõik läheb.”