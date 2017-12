Eesti jalgpallikoondise ründaja siirdub Soome kõrgliigaklubisse

Soome naiste jalgpalli kõrgliigas palliv klubi Aland United teatas oma kodulehel, et uueks hooajaks on leping sõlmitud Eesti koondise ründaja Signy Aarnaga. Lepingus on punkt, mis lubab mängijal seda veel aasta võrra pikendada.

27-aastane Aarna mängis viimased neli hooaega Soome naiskonnas Kuopio Pallokissat, kus ta 90 liigamänguga lõi koguni 45 väravat.

Aarna käis Alandis testimas ka aastal 2012 ning klubi pakkus talle toona ka lepingut, kuid eestlanna otsustas jääda veel kodumaale mängima.

"Olen väga õnnelik, et Aland United usub minusse ning tahab mind uueks hooajaks enda naiskonda. Kui minuga ühendust võeti, siis ma ei pidanud kaua mõtlema, sest sain aru, et see on võimalus, mida ei tohi käest lasta," sõnas Aarna oma uue koduklubi kodulehe vahendusel.

Alandi naiskonna keskkaitses on aastaid pallinud teine Eesti koondislane Pille Raadik.