Viljandi Tulevik alustas ettevalmistust Sander Posti käe all

"Praeguse stsenaariumi järgi alustab esindusmeeskonna peatreenerina Sander Post, abitreenerina Kevin Paavo ja duubelmeeskonna juhendajana Rait Oja. Täna ja võib-olla kogu selle kuu treenivad esindus ja duubel koos - ehk on kolm treenerit pluss väravavahtide treener Mati Jürisson ja füsioterapeudina tuttav Kristel Raba," vahendas Soccernet.ee Tuleviku tegevjuhi Raiko Mutle sõnu.

Ta lisas, et kas antud stsenaarium on lõplik või mitte, alles selgub. Hetkel alustati nii ja hooajal võidakse sedasi jätkata, kuid hetkel käivad veel ka uue juhendaja otsingud. "Töö käib, et leida esindusele uus peatreener. Seda põhjusel, et ülejäänud treeneritiim saaks korralikult mehitatud. Et Sander Post saaks tagasi duubli juurde, kus ta väga head tööd tegi ja et ta saaks jätkata mängijana," ütles Mutle.

Varem on meediast läbi käinud, et Igor Prins oli üks kandidaat Tuleviku peatreeneriks saamiseks, kuid tema valis Pärnu JK. Mutle kinnitas, et Prins ei olnud ainus kandidaat ja läbirääkimisi peetakse mitme treeneriga.