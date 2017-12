Jalgpalliliidu hõbemärgi teenisid Õunpuu, Kruglov, Dmitrijev ja Ivanov

Jalgpalliliidu teenetemärke antakse inimestele, kes on erinevatel viisidel andnud oma panuse Eesti jalgpalli arengusse.



Õunpuu on pikalt kandnud naiste koondises kaptenipaela ning 30-aastane poolkaitsja on kirja saanud 82 kohtumist ja kolm väravat, olles neljandaks koondislaseks, kes ületanud 75 mängu piiri.



Kruglov ja Dmitrijev jõudsid mõlemad 100 mänguni koondises eelmisel aastal. Vasakkaitsja Kruglov on kirja saanud 109 kohtumist ja neli väravat ning poolkaitsjana tegutsev Dmitrijev on sinisärkide eest platsil käinud 105 korral.

Hõbemärgi teenis ka Pärnu JK noortetreener Jüri Ivanov. Tema käe all on treeninud ka hilisemad koondislased Sergei Zenjov ja Sergei Mošnikov.