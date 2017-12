FC Cosmos tõusis taas saaliliiga liidriks

Eile Kehra Spordikompleksis toimunud omavahelises kohtumises oli Cosmos Rinopalist üle 5:2, kui meeskonna kangelaseks tõusis kolm väravat löönud Erik Grigorjev.

Tallinna SK Augur Enemat tõusis tabelis teisele kohale, kui alistas võõrsil Sillamäe Smsraha 6:5. Võitjate ridades lõid kaks väravat nii Ian-Erik Valge kui ka Tanel Vanaveski, ühe lisasid Aleksandr Starodub ja Hans-Kristjan Aasma. Sillamäe poolt sai kaks väravat kirja Vitas Mališauskas.

Sergei Popovi kaks tabamust ei aidanud seekord Tartu Maksimumi, kes jäi võõral väljakul Narva United FC-le alla 3:4, kui peatamatus hoos oli kolme väravaga säranud Vladislav Ivanov. Võidu sai kirja ka Tartu Ravens Futsal EMÜ SK, kes oli Raul Rebase kahe tabamuse toel 6:4 parem Sillamäe FC NPM Silmetist.

Kuue vooru järel on Cosmos tabeli tipus 14 punktiga, Augur jääb maha vaid punktiga. 12 punkti on kogunud nii FC Rinopal kui ka Narva United. Tagumise neliku tipus on Tartu Ravens Futsal EMÜ SK, kes on sarnaselt Sillamäe FC NPM Silmetile kogunud kuus punkti. Seitsmes on Tartu Maksimum nelja punktiga, kaheksandal real asub Sillamäe Smsraha kolme punktiga.

7. vooru kohtumised toimuvad tuleval nädalavahetusel. Reedel, 15. detsembril kohtuvad SK Augur Enemat – Ravens Futsal EMÜ SK (19.30) ja Tartu Maksimum – Sillamäe Smsraha (20.30). Laupäeval, 16. detsembril kell 17 lähevad vastamisi FC NPM Silmet – FC Cosmos ning voor lõpeb pühapäeval, 17. detsembril kell 19.30, kui FC Rinopal võõrustab Narva United FC-d.