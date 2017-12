Käsipallileegion: Janar Mägi tõusis pika vaheaja järel kangelaseks

Patrail ja TSV Hannover-Burgdorf olid neljapäeval võõrsil suurtes raskustes tabeli keskmiku TSV GWD Mindeniga. Kui mängitud oli 16 minutit, juhtis kodumeeskond koguni 8:1, ainsa hannoverlaste värava oli visanud eestlasest vasaksisemine. Vaheajaks suudeti küll kaotusseis viieväravaliseks vähendada, minnes puhkama seisul 14:9.

Mait Patraililt võimas mäng ja veel võimsam viigivärav

Minden alustas teist poolaega jälle hästi ning oli pidevalt seitsmega peal, 38. minutiks 21:14. Siis hakkas Patraili koduklubi lähenema ning üks minut ja seitseteist sekundit enne lõppu jõuti 28:28 viigini.

Minden tabas ja viimasel sekundil Patraili vise küll blokeeriti, kuid Hannover sai mänguaja lõppedes õiguse 9-meetri viskeks, mille eestlane oskas müürist mööd ristnurka viigiväravaks pommitada! Lisaks kuuele tabamusele andis Patrail neli resultatiivset söötu.

Teise Bundesliga-eestlase ehk Dener Jaanimaa mänguaeg MT Melsungenis on pea olematuks kuivanud kui treener usaldab paremsisemise kohal vigastusest paranenud veterani Michael Müllerit. Melsungen juhtis pühapäeval võõrsil liidermeeskond Berliini Füchse vastu pea kogu kohtumise, kuid kaotas 29:32 (17:15). Jaanimaa jäi nulli peale.

Tihedas liigatabelis jätkab Füchse liidrina 27 punktiga. Tiitlikaitsja Rhein-Neckar Löwenil on 26, SG Flensburg-Handewittil 25 ja Hannover-Burgdorfil 24 silma. Kaugel pole ka Melsungen, SC Magdeburg 22 ning THW Kiel ja SC DHfK Leipzig 21 silmaga. Enne pikemat pausi on ees veel kolm vooru.

Janar Mägi: ruumi oli ja viskasin!

Heasse hoogu on sattunud 2. Bundesligas mängivate eestlaste klubid. Janar Mägi oli enne laupäeva kõigi eelnenud voorudega visanud neli väravat, ent kerkis EHV Aue kangelaseks koos väravavaht Robert Wetzeliga. Otsustav vahe liigas viiendal kohal olnud Dessau-Rosslauer HV 06-ga tehti sisse teise poolaja algul, visates viis vastuseta väravat, millest Mägi arvele jäi kaks. Teine järjestikune võit tuli tulemusega 31:26.

"Viimane mäng oli selline nagu peaks käsipall välja nägema, loodetavasti oleme nüüd sellest krambist üle saanud, mis siiani tiimi vaevanud," loodab Mägi. "Dessau on muidu väga robustne ja kaitses lõhkuv tiim, aga mängisime nad rünnakul meeskonnana üle ja meie väravavaht tegi väga soliidse esituse. Enda kohta ütleks, et ruumi oli ja viskasin!"

Mägi on pikalt kimpus olnud vigastustega, alles hiljuti murdis ta sõrmeluu. "Sõrm on paranenud, aga seljaga on ikka probleeme. On paremaid ja halvemaid nädalaid, pean palju füsioteraapias käima, et ennast mängukorras hoida ja palju individuaalselt trenni tegema," sõnas Mägi.

"Hooaeg on olnud seni alla igasugust arvestust, oleme väga palju punkte ära andnud ja pole oma mängu tiimina üldse leidnud, alles viimased kaks mängu olid tunduvalt paremad. Vigastusi on kohutavalt palju, õnneks kapten paranes mullu saadud silmavigastusest ja tema tagasitulek andis palju juurde. Kaotada pole midagi enam, pinged on maas ja kohe on mängupilt parem. Loodan, et oleme nüüd õigel teel ja saame tabeli keskossa tagasi," võttis Mägi kokku senise hooaja.

Aue on 18. kohal kaheksa silmaga, Karl Roosna koduklubi Esseni TUSEM aga 18 punktiga 11. astmel. TUSEM on juba seitse mängu kaotuseta, kusjuures ühe viigi kõrval on kuus võitu, millest viis on saadud ühe- või kaheväravalise paremusega. Reedel alistati kodus TJK Rimpar Wölfe 23:21 (11:9), Roosna kätt valgeks ei saanud.

Johannson ja Steaua said tippmängus võidu ning tõusid uuesti liidriks

Tõeliselt tegus nädal oli Martin Johannsonil Rumeenias. Algas see tema Bukaresti Steauale 19:24 kaotusega võõrsil AHC Dobrogea Sudi vastu, kuid jätkus 31:26 karikavõiduga HC Vaslui üle ning pühapäeval suurepärase 29:27 eduga senise liigaliidri Turda AHC Potaissa vastu! Steaua tõusis uuesti Rumeenia kõrgliiga liidriks, Eesti koondise kapten piirdus esimeses kahes mängus ühe väravaga ja pühapäeval jäi nullile.

Andris Celminšil oli Sloveenias mitmetahuline nädal. Karikamängus oldi küll kindlalt 39:20 üle Trebenje RK Tribo veteranidest, kuid meistriliigas tunnistati Ribnica RD Riko 28:24 paremust. Celminš viskas mõlemas mängus kaks väravat.

Saksamaa kolmandas liigas pidid eestlased kaotuseid tunnistama. Armi Pärt viskas Schwerini Mecklenburger Stiere kasuks kaks väravat kui võõrsil jäädi 28:31 alla HSV Hannoverile ning Karl Toom oli täpne viiel korral kui tema TV 1893 Neuhausen kaotas kodus 26:32 SG Nusslochile.

Napid ja valusad kaotused pidid vastu võtma ka Jürgen Rooba ja Kristo Voika. Esimene oli täpne kolmel korral, kuid jäi Rootsi esiliigas Amo HK-ga viimase sekundi väravast 25:26 alla HK Countryle. Voika tabas vaid korra kui Serik Belediyespor kaotas Türgi kõrgliigas 26:27 BB Ankara Sporile.

Nädala parim snaiper oli eestlastest Alina Molkova, kes esmaspäeval viskas 11 väravat Islandi naiste esiliigas. Eesti naiste koondislase koduklubi Reykjaviki Vikingur alistas sama linna Valuri noortevõistkonna 27:24. Soome kõrgliigas jäi Valdar Noodla küll väravateta, kuid tema Helsingi Dicken sai kindla 38:17 võidu Pargas IF-i üle.