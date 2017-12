Kehra võõrustab aasta viimases voorus Viljandit

Meistriliigat sel hooajal seni suveräänselt valitsev Põlva Serviti lõpetab aasta kodumänguga HC Viimsi/Tööriistamarketi vastu. Viimastel hooaegadel on viimsilased vähemalt korra suutnud Servitit võita, kuid tänavuses esimeses omavahelises mängus, 4. voorus jäädi kodus 20:37 alla.

Millise sünnipäevakingi teeb Serviti Kalmer Mustingule?

HC Viimsi/Tööriistamarketi peatreener Ain Pinnonen tunnistas, et oktoobrikuine kaotus oli igati loogiline. "Serviti komplekteeritus on lihtsalt nii heal tasemel, et ma ei näe praegu ühtki meeskonda, kes neile tänavu vastu saaks," põrutas Pinnonen. "Tõsiasi, et nad panid kõrgliigasse välja teisegi hästi mängiva tiimi, räägib iseenda eest – tööd tehakse seal palju ja hästi!"

Viimsi on kümnest mängust pooled võitnud ja sama palju kaotanud, aga meeskonda räsivad vigastused. "Eks aasta viimaseks mänguks sattus kõige keerulisem – pikk sõit Põlvasse ja väga tugev vastane. Aga hoolimata traumadest ja mõne mängija töökohustustest proovime parima võimaliku koosseisu kokku ajada," lisas Pinnonen.

Serviti jaoks on tegu hooaja 26. ametliku ja koos kontrollmängudega üldse 39. kohtumisega. "Ilmselgelt üks tegusamaid poolaastaid viimaste hooaegade jooksul," tunnistas põlvalaste juhendaja Kalmer Musting. "Aga oleme hästi vastu pidanud ja päris korralikke tulemusigi näidanud."

Nädalavahetusel kaks rasket Balti liiga mängu pidanud Serviti toetub pikale pingile. "Roman Aizatullov saab ilmselt mängida, kuid Raiko Rudissaar on küsimärgi all," sõnas täna 53. sünnipäeva tähistav Musting. "Eks kindlasti saavad enam mänguaega need pallurid, kes nädalavahetusel vähem platsil käisid."

Teisipäevaõhtune teine kohtumine toimub Tapal, kus kohalik SK Tapa võõrustab HC Tallinnat, kel samuti selja taga kaks rasket heitlust Balti liigas. Esimeses omavahelises vasatasseisus kaks kuud tagasi said pealinlased kodusaalis 43:33 võidu. See mäng on tänaseni oma 76 väravaga kõige suureskoorilisem käimasoleval hooajal.

Vigastused räsivad nii Kehrat kui Viljandit

Kolmapäeval lähevad viie päeva jooksul juba teist korda vastamisi HC Kehra/Horizon Pulp&Paper ja Viljandi HC. Laupäevases Balti liiga kohtumises said selge 32:21 võidu kehralased ning ka oktoobrikuises liigamängus Viljandis olid nad paremad, siis küll napilt 31:29.

"Aasta viimane mäng ja veel kodupubliku ees ning lisaks vajame punkte, nii et meie jaoks väga tähtis kohtumine," lausus Kehra peatreener Kaupo Liiva. "Laupäeval tuli võit küllalt lihtsalt, aga Viljandil olid mitmed võtmemängijad puudu. Kui nad Kristo Järve ja Andrei Hapali kolmapäevaks tagasi saavad, võib hoopis teistsugune mäng tulla."

Vigastustelaine tabas aga kehralasigi. Dmõtro Jankovski on juba mitu kohtumist eemale jäänud, Balti liiga ajal langes hüppeliigesetraumaga rivist Anton Borovski ning küsimärk ripub ka Mikola Naumi kohal. "Lisaks annab ka Uku-Tanel Laastil vigastus tunda, aga samas mängis ta nädalavahetusel hooaja parimad mängud. Laseme meeskonnal enne kolmapäeva puhata, usun et see on kasulik nii füüsiliselt kui vaimselt," selgitas Liiva.

Viljandi peatreener Marko Koks kinnitas, et lootust meeskonna täienemisele tõesti on. "Tundub, et Andrei Hapalit saame kasutada. Kristo Järve puhul on keerulisem – ta proovis laupäeval soojenduse ajal, aga jalg tegi ikka valu. Nüüd on veel paar puhkepäeva vahel, ehk läheb paremaks," lootis mulkide juhendaja.

"Tervikuna on muidugi olnud väga raske periood ja kogu meeskond on veidi kurnatud. Kuuest viimasest mängust vaid üks oli kodus ja reisimised võtavad samuti energiat," selgitas Koks. "Trenni pole üldse aega teha, mänge ja just raskeid mänge on nii tihedalt. Aga aasta viimane lahing, võtame end kokku ja peame vastu!"

Teises kolmapäevases mängus võtavad teineteiselt mõõtu Aruküla/Audentes ja Põlva Coop. Ehkki tabelis lahutab meeskondi üheksa silma, oli nende esimene omavaheline kohtumine ülipõnev ja lõppes seitse sekundit enne lõpuvilet Tõnis Kase visatud võiduvärava toel Coopi kasuks 26:25.

Eesti meistriliiga 11. vooru mängud:

12.12. 19.00 Põlva Serviti – HC Viimsi/Tööriistamarket

12.12. 19.00 SK Tapa – HC Tallinn

13.12. 19.00 HC Kehra/Horizon Pulp&Paper – Viljandi HC

13.12. 19.00 Aruküla/Audentes – Põlva Coop