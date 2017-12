TTÜ ja Bigbank peavad karika poolfinaali avalahingu

Tartu meeskonna peatreener Oliver Lüütsepp sõnas, et kuigi seniste tulemuste põhjal langeb favoriidikoorem tartlaste õlule, siis kerget jalutuskäiku ta ei oota ega looda. „Seniseid tulemusi vaadates võtame favoriidirolli enda peale, aga nagu hooaeg on näidanud, siis liiga esimese ja tagumise otsa vahe pole ülemäära suur ning heal päeval võivad kõik kõiki hammustada. Usun, et antud olukorras tulevad TTÜ noored mängule peale julge riskeeriva mängu ja suhtumisega, et kaotada pole midagi. Teravaid löögimehi jagub neil rohkem kui põhikoosseisu mahub ja Tauno Lipu tulekuga on lisandunud kogemust ja stabiilsust mängu ülesehitamisel. Meie ülesanne on seda lõhkuda hea serviga ja pidurdada kvaliteetse blokiga. Kõik mehed on terved ja mänguvalmis, et end finaali murda,“ kommenteeris Lüütsepp avamängu eel Volley.ee vahendusel.

TTÜ peatreener Janis Sirelpuu teab, et väga hästi komplekteeritud Tartu vastu tuleb neil riske võtta. TTÜ lõpetas lõppenud nädalavahetuse Credit24 Meistriliigas kahe võidu ja hea emotsiooniga ning nii minnakse ka karikamängudele vastu optimistlikult. „Jõulupausile on ikka hea võitude pealt minna. Samas Tartu on teisest puust meeskond, kui meie viimased vastased ja meil tuleb ilmselt rohkem riske võtta. Nad on korralikul tasemel meeskond, kes mängib väga distsiplineeritult,“ ütles Sirelpuu. Suur abi on TTÜ-le olnud hiljuti lisandunud kogenud sidemängijast Tauno Lipust, kes on juhendaja sõnul meeskonda hästi sisse elanud. „Poisid on Tauno hästi vastu võtnud ja vastupidi ka. Temast on mulle treenerina suur abi, mul on nüüd üks kogenud võrkpallur, kellega asju arutada saan,“ lisas juhendaja.

Mäng Tartu Ülikooli spordihoones algab kell 19.00. Korduskohtumine toimub reedel, 15. detsembril kell 18.30 TTÜ spordihoones.

Seejuures pole Bigbank ja TTÜ sel hooajal veel omavahel kohtunud, nende Credit24 Meistriliiga novembris toimuma pidanud kohtumine peetakse jaanuaris.

Karika veerandfinaali avakohtumises sai Bigbank Pärnult 2:3 kaotuse, ent võitis korduskohtumise 3:1 ja pääses seega edasi. TTÜ oli kahel korral 3:0 üle esiliigameeskonnast LotusTimber/Neemeco SK-st.

Saaremaa ja Rakvere paari korduskohtumine peetakse neljapäeval, 14. detsembril kell 19.00 Kuressaare Spordikeskuses. Karikafinaal toimub 29. detsembril. Veerandfinaalis lülitas Rakvere konkurentsist esiliigameeskonna TTÜ/Kiili (avamäng võideti 3:0, kordusmäng samuti 3:0). Saaremaa alistas kahel korral tulemusega 3:0 Selver Tallinna.

Karikavõistlustel selgub edasipääseja kahe mängu kokkuvõttes. Kui mõlemad võistkonnad võidavad ühe kohtumise, määrab edasipääseja punktide arv. 3:0 ja 3:1 edu annavad võitjale kolm ja kaotajale null punkti, 3:2 paremuse eest teenib võitja kaks ja kaotaja ühe punkti. Punktide võrdsuse korral mängitakse edasipääseja selgitamiseks kuldne geim. Finaalis selgub võitja ühe mänguga.