Conte: Chelsea muudab oma eesmärke

Möödunud hooaeg kulges Londoni sinisele poolele vägagi edukalt. Klubi teenis Premier League'is Tottenhami ees esikoha ja nii saadi taas võimalus Euroopas kaasa lüüa. Suvel hakkasid ilmnema aga esimesed probleemid, kui Conte ei suutnud enam näha senisel esiründajal Diego Costal klubis kohta ja samuti ebaõnnestuti suuremas plaanis üleminekuturul, jäädes ilma peamistest sihtmärkidest ja olulisest lülist Nemanja Maticist, kes siirdus liigarivaali Manchester Unitedi ridadesse, kirjutab Soccernet.ee.

Käimasoleval hooajal on Chelsea koduses liigas juba neli kaotust kogunud ja Meistrite liigas jõuti alagrupist edasi küllaltki ebastabiilse mänguga. Laupäeval, peale West Ham Unitedile allajäämist, ütles Conte, et loodetavasti ei kordu 2015/2016 hooaega, kui ei suudetud isegi Euroopa liiga kohta välja teenida. Siiski tunnistas ta, et eesmärgid on klubil loomulikult olemas, kuid praegusel kujul tuleks need üle vaadata.

"Selles liigas on probleem. Tippklubisid on kuus, aga Meistrite liiga kohti ainult neli ja kaks kohta Euroopa liigas. Sul on olemas eesmärgid ja kui Manchester Cityl on sinust kõvasti rohkem punkte, on sulle tähtis, et jõuda nelja hulka ja mängida Meistrite liigat."

"Ärge unustage, et kahe aasta eest Chelsea ei täitnud seda eesmärki ja eelmine hooaeg ei mänginud me Euroopas. Meie prioriteet on liiga. Kordan, et meie eesmärk on jõuda ühele neljast olemasolevale kohale, mis viib Meistrite liigasse. Arsenal ja Manchester United olid eelmine hooaeg Meistrite liigast väljas, kuid United võitis Euroopa liiga. Muidu olid mõlemad pärast 19 aastat eemal," rääkis Conte.