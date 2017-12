MLS-i meistritiitel rändas esmakordselt Kanadasse

Kettaheite olümpiavõitja Gerd Kanter on seda meelt, et Venemaa koondise eemalejätmine PyeongChangi olümpiamängudelt oli õige otsus. Tema sõnul on lootust, et pärast selliseid suuremaid raputusi hakkab taastuma ka usk puhtasse sporti ning dopinguvabadest kangelastest hakatakse ka rohkem rääkima.