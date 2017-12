Tammjärv karjääri parimast kohast: loodan, et see ei ole ühekordne sähvatus

Oma senise karjääri parima koha MK-sarjas teeninud Tammjärv kaotas võitjale finišis 1.10,6. Ühtlasi kindlustas ta hea tulemusega ka koha PyeongChangi olümpiakoondises.

"Pean oluliseks tagasijõudmist sinna, kus oleksin pidanud olema juba oluliselt varem. See paigaltammumine algas kuskil 2011-2012, areng jäi lihtsalt seisma. Teised minuvanused, kellega olin omaealiste MM-il võistelnud nagu võrdne-võrdsega, läksid kaugele ette ära," rääkis Tammjärv ERR-ile. "Aga nüüd suutsin vähemalt ühel võistlusel nendega koos sõita. Selle üle ongi kõige suurem heameel. Ja ma loodan, et see ei olnud ühekordne sähvatus, vaid ka Eesti distantsimehed võiksid sinna ettepoole saada."

Eestlased on siiani olnud pigem klassikarahvas, kuidas nüüd vabatehnikas nii hea tulemus tuli? "See on küll nii olnud, et klassikas tulnud paremad tulemused, aga eestlane pole geneetilise baasi pealt kuidagi eriline, et peaks ainult klassika hästi sujuma," arutles Tammjärv. "Mina olen täheldanud, et mu lihastüüp on kuidagi selline, et klassikaline tõuge ei ole nii ökonoomne, ma ei kannata seda nii hästi ära. Vabatehnikas tuleb natuke paremini välja."

"Võib-olla on [edaspidi] pigem lihtne, et kui olen ühe korra selle läbi teinud ja tean, et see on võimalik, siis teine kord ei ole barjääri ees. Kui millessegi usud ja tead, et see on võimalik, on seda lihtsam saavutada," lisas Tammjärv.

"Ettevalmistus selleks hooajaks on olnud päris palju vähem mahukam treening, puhkust on olnud rohkem," jätkas ta. "Treeningud on olnud seeläbi kvaliteetsemad. Puhkus pole olnud haigestumise või mingite hädade tõttu, vaid teadlikult tekitatud pausid treeningutes, osalt kooliga seoses. Keha püsib rohkem värske ja olen rohkem saanud enda enesetunde järgi treeninguid sättida."

Tammjärve sõnul ei hakka ta hea tulemuse tõttu rohkem vabatehnikasõitudele keskenduma. "Ma ei hakka kummalegi poole kallutama ei treeningute ega võistluste osas," sõnas ta. "Võtan osa nendest MK-etappidest, mis olid hooaja alguses paika pandud. Ja olümpial vaatab, 15 km vabatehnikas muidugi võiks olla päris hea distants."