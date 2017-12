Martinson soomlaste suhtumisest: nad peavad igal alal olema maailma tipus

Spordiajakirjanik Jaan Martinsoni sõnul on Soome spordiajakirjandus ja -üldsus Eesti omast tunduvalt nõudlikum ning janu medalite järele on suurem.

Ta hoiab Soome spordil silma peal juba 35-40 aastat. "Olen jälginud telerist nii palju kui võimalik nõukogude ajal. Nüüd võib-olla vähem. Aga üks, mis on selge - spordiajakirjandusega olen väga hästi kursis. Igal hommikul vaatan kõik lehed hommikul läbi, portaalid lõunal ja õhtul ka veel. Ma tean, millest nad kirjutavad," sõnas Martinson intervjuus Vikerraadio saatele "Spordipühapäev".

"Soome ajakirjandus ja Soome spordiüldsus on ääretud maksimalistid. Mõelge nüüd - teil on Kimi Räikkönen ja Valtteri Bottas, mitu head rallisõitjat. Teil on 37 mängijat NHL-is! Teil on Lauri Markkanen NBA-s. Jalgpalliklubides on hulk mängijaid, võidate suusatamises meeletult medaleid. Aga nad ei ole absoluutselt sellega rahul, mis toimub!"

"Pärast Rio olümpiamänge, kus nad võitsid ainult ühe medali - naispoksija -, organiseerivad nad oma sporti," jätkas Martinson. "Nad peavad olema igal alal maailma tipus. Mis Soome puhul ääretult meeldiv - nad ei ütle kunagi, et me oleme piisavalt väiksed selleks, et midagi võita. Ei! Nad ütlevad, et on spordis suured ja peavad veelgi suuremaks saama."

Martinson näeb siin selgeid erinevusi võrreldes Eestiga. "Kui võidame ühe pronksi, siis meie spordijuhid hõiskavad suurest rõõmust ja ütlevad, et nii väikse riigi jaoks on üks medal igati hea tulemus. Soomlased nii ei arva. Selge, et nad ei võrdle end Venemaa, USA ega Suurbritanniaga. Küll aga võtavad nad endasuurused või pisut suuremad riigid ja vaatavad, kuidas seal on olümpiaspordisüsteem paika pandud."

"Nad on leidnud kolm enam-vähem sama suurt riiki. Üks on Uus-Meremaa, üks on Taani ja üks on Tšehhi. Nad on teinud väga põhjalikud uurimused, miks pisem riik kui Soome võidab Rios 15 medalit ja nemad ainult ühe pronksi. Sellepärast, et Uus-Meremaa keskendub ainult kindlatele spordialadele ehk siis rahastab neid spordialasid, kus on olemas tegijad, ajalugu, taustajõud, treenerid - kõik on maailma tipus. Nad leiavad, et ei ole mõtet finantseerida alasid, kus tippsporti ei tehta."

Martinsoni sõnul tegi ka Soome seepeale vastavad korrektuurid. "Ma täpselt ei mäleta, millised viis ala rahastamissüsteemist välja visati - neid võib rahastada kohalik omavalitsus, riigilt võivad nad saada mingit raha, aga tippspordi raha ei panda sinna mitte sentigi!"