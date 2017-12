Tarmo Neemelo siirdus Nõmme Kaljust sünnilinna Paidesse

Neemelo tegi meistriliiga debüüdi 18-aastasena 2000. aastal FC Kuressaare ridades ja lõi oma esimese värava samal hooajal mängus TVMK-ga. Just TVMK eest mängides tulid esimesed suuremad õnnestumised – esimene Eesti meistritiitel aastal 2005, mil Neemelo oli 41 tabamusega ka meistriliiga parim väravakütt.

Pärast nelja hooaega välismaal, kus Neemelo esindas Rootsi klubisid Helsingborgs IF ja GIF Sundsvall, soomlaste MyPa ja Belgia meeskonda SV Zulte-Waregem, naasis ta kodumaale 2009. aastal, aidates FC Levadia Eesti meistriks. 2011. aastal liitus Neemelo Nõmme Kaljuga, kus teenis aasta hiljem oma kolmanda Eesti meistrikulla.

Kokku on Neemelo auhinnakapis kolme tiitlivõidu kõrval Eesti meistrivõistlustelt veel neli hõbedat ja kolm pronksi. Meistriliiga mänge on kogunenud 398 ja väravaid 188, mis asetab Neemelo Eesti meistriliiga kõigi aegade väravaküttide edetabelis Maksim Gruznovi (304) ja Paide peatreeneri Vjatšeslav Zahovaiko (211) järel kolmandaks.

Eesti koondist on Neemelo esindanud 22 korda. Tema 1:1 viigivärav 2006. aastal Türgi vastu tunnistati aasta ilusaima koondisevärava trofee Hõbepalli vääriliseks. Paide Linnameeskonnaski on Tarmo särginumbriks tema legendaarne 99.

"Mul oli väga hea meel Paidega liituda ja aeg tundus õige," lausus Neemelo pressiteate vahendusel. "Kuna ma olen ise Paidest pärit, on seda suurem rõõm esindada ka Paide Linnameeskonda. Suure osa oma karjäärist veetsin Nõmme Kaljus ning selle aja eest olen väga tänulik. Aitäh Kalju fännidele, teile jääb eriline koht minu südames!"

""Kadunud poeg” on viimaks kodutee üles leidnud! Eelkõige näen teda meie noormängijatele suure eeskujuna. Oma rikkaliku kogemuste pagasiga annab Tarmo meile võimsa lisakäigu juurde. Tere tulemast koju!" lisas Zahovaiko.

"Rõõm ja veelkord rõõm! Meie klubi ja kohaliku kogukonna jaoks on see parim võimalik uudis, mis paneb meie fännid uue hooaja algust veelgi suurema põnevusega ootama," sõnas Paide klubi tegevjuht Jaanus Pruuli. "Paide Linnameeskonnale on väga oluline, et Järvamaa parimad jalgpallurid jõuavad tagasi meie klubisse. Tarmo kogemused ja kvaliteet on meie noore võistkonna jaoks hindamatu väärtusega ja olen veendunud, et uuel hooajal on meie esindusmeeskond juba hoopis teisest puust!"