VIDEO | Ronnie O'Sullivan võitis UK Championshipi

Esikohakohtumises viis freimi järjest võitnud O'Sullivan tegi ka kolm vähemalt sajapunktilist seeriat ja teenis karjääri 18. suurturniiri (MM, UK Championship, Masters) võidu. Sellega jõudis ta samale pulgale šotlase Stephen Hendryga.

