Saaremaa läheb puhkepausile ühisliiga liidrina

ERR-i Uudistemajas toimus TV 10 Olümpiastarti sarja 47. hooaja esitlus. Eelvõistlused on juba paljudes maakondades toimunud ja laupäeval on Võrus esimene uue hooaja suur start.

Rakvere tõusis liigatabelis Tartu Bigbankist mööda 4. kohale, 15 mänguga on kogutud 31 punkti. Tartul on viiendana punkte 29 ja peetud 13 kohtumist.

Saaremaal on nüüd 15 mänguga kogutud 40 punkti. Teisel kohal on Pärnu VK (13 mängu ja 33 punkti) ning kolmandal Selver Tallinn (14 mängu ja 32 punkti).

