Kätlin Piirimäe: motivatsioon on laes ja tuleb ainult hagu anda

Uuest hooajast võisteldakse TV 10 Olümpiastarti sarjas kergemate heitevahenditega ja avaetapil oli kuni 14-aastastele tüdrukutele kavas kuulitõuge. Kui varasem võisteldi kolmekilose kuuliga, siis nüüd kilo kergema ehk kahekilose raudmunaga ja 77 noore konkurentsis saavutas esikoha Berit Saar. Rakvere Gümnaasiumi 13-aastane ja 182 cm pikkune õpilane lennutas kuuli 13 meetri ja 97 sentimeetri kaugusele.

"Kahene (kuul) on ikka kergem ja seda tuleb tehnilisemalt teha. Aga ma kolmest teen nii vähe ja tuleb hakata harjutama," sõnas Saar.

Meie kergejõustiku olümpiavõitjate autogrammidega diplomi andis Beritile üle Eesti kuulitõuke esinumber Kätlin Piirimäe, kelle laeks jäi TV10 sarjas võisteldes neljas koht, kuid 2013. aastal tõi ta koju juunioride Euroopa meistrivõistlustelt pronksmedali, mida nüüd noortele ka näitas. Medali tõi siis Eesti kõigi aegade viies tulemus 16.80. Uuel hooajal soovib ta seda resultaati ületada, sest vigastused on nüüd seljatatud ja motivatsioon kõrge.

"110% ikka loodan, et lõpuks tuleb välja see, mis sees on," sõnas Piirimäe.

22-aastast Eesti meistrit juhendab jätkuvalt ema ja peamiselt treenib ta kodust 15 kilomeetri kaugusel Paides. Noortele kerge kuuliga pikki kaari ette näidanud Piirimäe soovib suvel jõuda kolmandat korda suurele EM-ile ja Berliini pääsu norm on 16.50.

"Kuna ma olen vigastusest, siis ma tõesti tahan uuesti teha. Vahepeal kadus see tahtmine ka ära nende vigastuste tõttu ja ma ei saanud osa asju teha. See tõmbas motivatsiooni väga alla. Nüüd on motivatsioon laes ja tuleb ainult hagu anda," arvas Piirimäe.

Esimese diplomi võitis Kätlin jalgrattasõidus ja kuuliringi kutsuti ta pärast edukaid starte saapaviskamisvõistlustel.