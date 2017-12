Klavan: ilma abikaasata ma poleks pooltki see jalgpallur, kes ma olen

"Igal jalgpalluril on oma taustajõud, kes neid aitavad ja toetavad igapäevaselt. Nii on ka minul. Minu kõige tähtsamaks taustajõuks on mu abikaasa. Ilma temata ma poleks pooltki see inimene, see mees, see jalgpallur, see jalgpallur, kes ma olen täna. Aitäh, et sa mul olemas oled. Muidugi sooviks ma õnnitleda kõiki eestlasi läheneva suure juubeli puhul. Oleme väike riik, aga koos suudame teha suuri tegusid," sõnas Klavan oma tänukõnes.

Parimaks naisjalgpalluriks nimetati teist aastat järjest Inna Zlidnis. Kuigi naiste koondisel tänavu kõige paremini ei läinud, usub Inna, et paremad ajad on veel ees.

"Ükski asi pole alati stabiilne, nii ka Eesti naiste jalgpall. Loodan, et lähe varsti uuesti ka üles," sõnas Zlidnis.

Ka parima meesjuuniori auhind läks teist aastat järjest samale mehele - Mattias Käit tuli seda vastu võtma otse Inglismaalt.

"Väga-väga hea meel ja nagu hääletusest nägin, siis meesjalgpalluri arvestuses olin kolmandal kohal. Ei ole pikk maa, aga tuleb sama hooga edasi minna ja ehk jõuab kunagi ka parima meesjalgpallurini," arvas Käit.

Premium liiga parima mängija auhind läks FC Flora pallurile Rauno Sappinenile. Aasta treener oli FC Flora meistriks tüürinud Arno Pijpers, kellel seisab seisab tuleviku koha pealt ees tähtis nädal.

"Eeloleval nädalal kavatsen ma klubiga oma tulevikust rääkida ja kuidas me seda olukorda koos lahendama hakkame. Nagu te teate, ma olen professionaalne treener ja ma tahan kõike teha võimalikult hästi. Ma tean, et kui sa oled meeskonnaga seotud, siis sa pead olema asjas sada protsenti sees, nii et ma pean selleks aega leidma. Kui ma seda ei leia, siis on targem mitte jätkata. Aga nagu öeldud, eeloleval nädalal kavatsengi klubiga rääkida. Istume maha ja võtame selle otsuse koos vastu," kinnitas Pijpers.