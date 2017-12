Gerd Kanter Venemaa eemalejätmisest: igal juhul õige otsus!

Kettaheite olümpiavõitja Gerd Kanter on seda meelt, et Venemaa koondise eemalejätmine PyeongChangi olümpiamängudelt oli õige otsus. Tema sõnul on lootust, et pärast selliseid suuremaid raputusi hakkab taastuma ka usk puhtasse sporti ning dopinguvabadest kangelastest hakatakse ka rohkem rääkima.

"Siinkohal tasub Rahvusvahelist Olümpiakomiteed kindlasti usaldada, sest selle otsuse taga on olnud väga põhjalik analüüs. Siin pole mõtet poliitikast midagi väga rääkida," arvas ETV spordisaates olümpiavõitja Gerd Kanter.

Kanter usub, et inimesed võivad endiselt puhtasse sporti uskuda: "Nii enda kui ka tuhandete teiste olümpiavõitjate näitel mina võin kinnitada, et sporti on võimalik teha ausalt. Teatavate riikide puhul on probleem ideoloogias. Elatakse 1980-ndates ja see dopinguideoloogia on nii tugevalt sees ja seda on raske välja juurida. Aga jää hakkab murenema."

Kanteri sõnul on ta ROK-i presidendi Thomas Bachiga puudutanud ka seda teemat, et kõikide dopingurikkumiste puhul on vaja spordiajalugu oluliselt ümber kirjutada: "Inimesed tõesti on segaduses ja usku puhtasse sporti hetkel ei ole, aga ma loodan, et selliste radikaalsete sammude järel toimub rahunemine. ROK-i peamine sõnum on see, et peab kaitsma puhtaid sportlasi, et pakkuda neile võrdset mänguväljakut."

"Selles valguses on väga palju tehtud, võrreldes näiteks Rio de Janeiro mängude eelse ajaga. Praegu on tehtud enne järgmisi olümpiamänge juba 7000 dopinguproovi ja PyeongChangi olümpia lõpuks tehakse 20 000 proovi. Need pole ka suvalised vaid pigem läbimõeldud ja süsteemsed proovid."

Kanter möönab, et kõik need skandaalid on otseselt puudutamas ka Eesti sporti: "Paljud lapsevanemad ei pane väga rahuliku südamega oma võsukesi trenni ja ei istuta nendesse olümpiapisikut. Siin saavadki puhtad sportlased neid lapsevanemaid julgustada. Kuna nii palju on neid dopingujuhtumeid, siis sellevõrra vähem räägime me puhastest sportlastest."

Küsimuse peale, kas otsus Venemaa olümpialt eemale jätta oli õige, vastas Kanter veendunult: "Igal juhul!"