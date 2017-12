Tavalised venelased peavad ROK-i otsust poliitikaks

Rahvusvahelise Olümpiakomitee sellenädalase otsusega peab Venemaa jääma eemale järgmise aasta PyeongChangi taliolümpiast. Põhjuseks süsteemne dopingutarvitamine, mis leidis vaikimisi heakskiidu riiklikul tasandil. Venelaste arvates on neile liiga tehtud ja mängus on suur poliitika.

Rahvusvahelise Olümpiakomitee otsus määrata Venemaale olümpiakeeld tugines suurel määral endise Šveitsi presidendi Samuel Schmidti komisjoni uurimisraportil. Toetudes ka Moskva dopingulabori endise juhi Grigori Rodtšenkovi tunnistustele ja märkmetele ja nende põhjal valminud McLareni raportile, jõuti pooleteise aastaga veendumusele, et Venemaal on leidnud aset süstemaatiline dopinguproovidega manipuleerimine riiklikul tasandil.

"Raportis on selgelt välja toodud enneolematu rünnak olümpiamängude ja spordi puutumatuse vastu. Aruanne sisaldab eelkõige dopinguvastase laboratooriumiga manipuleerimist Sotši taliolümpial 2014. aastal," sõnas ROK-i president Thomas Bach.

ROK on novembri algusest alates dopinguproovidega manipuleerimise tõttu tühistanud 25 Venemaa sportlase tulemused Sotši olümpial ja määranud neile eluaegse olümpiakeelu. Enamik neist on pöördunud spordikohtusse. Need Venemaa sportlased, kes suudavad enda puhtust tõestada, saavad olümpial neutraalse lipu all võistelda.

"Valitsuse poolt tahan kinnitada, et toetame kindlasti sportlasi nende otsuses. Nendele, kes sõidavad olümpiale, elame kaasa ikka nagu Venemaa sportlastele. Kellelt selline võimalus ära võeti, neid aitame kindlasti," kinnitas Venemaa peaminister Dmitri Medvedjev.

"Mõistan inimesi, kes elavad selle ainsa unistuse nimel. Aga tunnen uhkust nende üle, kes ütlevad, et ei, ma ei ole orb. Nagu ütles üks meie suur tšempion. Et võistelda neutraalse lipu all. Mul on ema - kodumaa," rääkis bobisõidu OM-hõbe Aleksei Vojevoda.

Lihtsad venelased leiavad, et tegemist on venelaste tagakiusamisega ja poliitilise otsusega.

"See on kogu maailma poliitiline otsus. Poliitika pole maailmast kuhugile kadunud ja otsusel pole spordiga pistmist," arvas Vladimir.

Ljudmilla lisas: "Tuleb sõita olümpiale, sest inimesed ei peaks kannatama. See on suur poliitika,

aga inimesed peaksid võistlema. Ei saa rikkuda ära spordiga tegeleva inimese elu."

Venemaa president Vladimir Putin olümpiamängude boikoteerimist ei poolda ja sportlastel ei keelata olümpial osalemist. Venemaa olümpiakomitee plaanib olümpial osalemise küsimuses koos sportlaste, treenerite ja alaliitude juhtidega ühise seisukoha kujundada ülehomme.