Norra võttis teatesõidus ülikindla võidu, Eesti sai 13. koha

ERR-i Uudistemajas toimus TV 10 Olümpiastarti sarja 47. hooaja esitlus. Eelvõistlused on juba paljudes maakondades toimunud ja laupäeval on Võrus esimene uue hooaja suur start.

"Lamades ei saanud hakkama endaga üldse. Tundub, et mida rohkem ma laskesuusatamises võistlen, seda rohkem avastan, kui palju tööd mul veel teha on. Ei reageerinud üldse tuulega," nentis Ermits. "Tuul oli natuke nõrgem kui pealelaskmisel, oleksin pidanud tegema tagasiparandamisi, aga ei teinud enne, kui kolm tükki oli mööda läinud, siis avastasin alles. Püsti kõik pihta oli vast kobin. Viimasel ringil oli juba jaks täiesti otsas. Kui esimesel ringil kõik jõuvarud ära paned, siis viimasel ringil paraku ongi tühi."

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel