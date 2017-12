Norra suusakomeet Kläbo loobub olümpia nimel Tour de Skist

ERR-i Uudistemajas toimus TV 10 Olümpiastarti sarja 47. hooaja esitlus. Eelvõistlused on juba paljudes maakondades toimunud ja laupäeval on Võrus esimene uue hooaja suur start.

Tour de Ski ajaks on planeeritud treeningtsükkel. "Kaalusime Johannese koormusi ja seetõttu tegime sellise otsuse. Peamine on mitte üle pingutada, nii võistlemise kui treenimise osas," ütles Monsen.

Hooaega üliedukalt alustanud Kläbo otsustas esialgseid plaane muuta ja pani uued plaanid paika koos vanaisa Kare Hösfloti ja sprinditreeneri Arild Monseniga. "Arild, vanaisa ja mina nõustusime, et arvestades seniseid arenguid, on Tour de Skist loobumine parim variant," teatas noormees pressiteate vahendusel.

