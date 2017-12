ERR-i Uudistemajas toimus TV 10 Olümpiastarti sarja 47. hooaja esitlus. Eelvõistlused on juba paljudes maakondades toimunud ja laupäeval on Võrus esimene uue hooaja suur start.

Naiste 4x6 km teatesõidu otseülekanne algab ETV2-s ja ERR-i spordiportaalis kell 15. Stardis on 21 naiskonda ning Eesti lähebki rajale numbri all 21. Eesti neliku moodustavad Kadri Lehtla, Johanna Talihärm, Tuuli Tomingas ja Regina Oja.

ETV2 ja ERR-i spordiportaali otseülekanne meeste 4x7,5 km teatesõidust algab kell 12.20. Numbri all 17 võistlevasse Eesti meeskonda kuuluvad Rene Zahkna, Roland Lessing, Kalev Ermits ja Martin Remmelg. Kokku on stardinimekirjas 26 meeskonda.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel