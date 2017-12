Alusalu sai MK-etapi finaalis 14. koha, olümpiakoht kindel

Teist etappi järjest ühisstardist sõidus finaali pääsenud Alusalu leppis sel korral 16 naise seas 14. kohaga, ent olulisem on see, et ta kogus juurde 16 punkti ja on MK-sarja pingereas 12. kohal. Olümpiapääsme saavad MK-punktide arvestuse 24 paremat.

Ühisstardist sõidu võitis itaallanna Francesca Lollobrigida.

1500 m sõidus sai Alusalu 2.00,86-ga 25. koha, tema rekord on 2.00,64. Võitis sakslanna Gabriele Hirschbichler ajaga 1.54,67.

Meeste samal distantsil sai Marten Liiv B-grupi sõidus 1.46,80-ga 20. koha, tema nimel olev Eesti rekord on 1.46,37. B-sõidus sai esikoha belglane Bart Swings 1.44,10-ga.

1500 meetris pääseb olümpiale 36 meest, neist 20 MK-punktide ja 16 aegade alusel. Enne Salt Lake City etappi oli Liiv ajaga esimesena joone all.