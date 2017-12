Saaremaalt liidrile omane esitus, Bigbankile ja TTÜ-le kindlad võidud

Credit24 Meistriliigas algas teine ring ja laupäevase mängupäeva avakohtumises tegi liidrile omase esituse Saaremaa Võrkpalliklubi. Urmas Tali juhtis meeskonna läbi tasavägiste geimide siiski 3:0 (25:20; 26:24; 25:23)võiduni Raseiniai Norvelita üle. Võidurõõmu said tunda ka TTÜ ja Tartu Bigbank.

Saaremaa võidumängus tõusis resultatiivseimaks 17 punktiga (+11) Siim Põlluäär, 11 punkti lisasid Helar Jalg (+8) ja ka Tomaš Halanda (+4). Meeskonna vastuvõtuprotsent oli 50,9, rünnakuprotsent 50. Servil tehti vaid 6 viga ja löödi 1 äss, blokist teeniti 11 punkti. Raseiniai parimana tõi Patrikas Stankevicius 19 punkti (+10), meeskonna vastuvõtt oli 55,9% ja rünnak 48,4%. Blokiga teenis Raseiniai 6 punkti, serviga 3 (servil eksiti 12 korral), teatas Volley.ee.

Liigatabelis jätkab Saaremaa seega esikohal punkte on 14 mänguga kogutud 37. Pühapäeval kell 16.00 kohtub Saaremaa Šiauliai Elga Masteriga.

Laupäeval võõrustas Šiauliai Elga Masterit TTÜ meeskond. Orissaares peetud kohtumise võitis TTÜ 3:0 (25:16, 26:24, 25:15) ning sai oma teise võidu liigas. Kui peatreener Janis Sirelpuu lootis mängu eel, et keegi noortest ründajatest haarab kindlamalt liidriohjad, siis täna kerkiski TTÜ resultatiivseimaks Dmitri Korotkov, kes tõi 17 punkti (+12). Valentin Kordas lisas 13 silma (+9). Šiauliai parim oli 13 punktiga (+4) Arnas Rumševičius. Nii TTÜ vastuvõtt kui rünnak olid vastasest paremad, vastavalt 66% vs 61,3% ja 47,1% vs 33,7%. Sulustamisega kogus TTÜ 6, Leedu klubi 2 punkti. Servil tegi TTÜ 12 viga ja lõi 5 ässa, vastased eksisid pallingul 10 korda ja lõid 2 ässa.

Liigatabelis on TTÜ-l punkte on koos 7 nagu ka Šiauliail, võistkonnad on tabelis 13.-14. kohal. Pühapäeval kell 16.00 mängib TTÜ samuti Orissaares Raseiniai Norvelitaga.

Kindla võõrsilvõidu sai kirja Bigbank, kui 3:0 (25:21; 25:19; 25:14) oldi üle OC Limbažist. Tartu klubi rünnakukoormus jagunes väga ühtlaselt, 7 punkti said kirja nii Samuel Joseph Walker (+2), Brook Alois Sedore (+1) kui Meelis Kivisild (+4). Tartule läks kirja vaid 1 blokipunkt, vastastele 2. Servil eksisid Tartu mehed 19 korda ja lõid 1 ässa, Limbaži lõi 3 ässa ja tegi 15 serviviga. Servi vastuvõtul läks Tartule kirja 87,8%, vastastele 85,7%, Tartu rünnakuprotsent oli 62,7, Limbažil 41,1.

Bigbank jätkab liigatabelis 29 punktiga 4. kohal.

Pühapäeval kell 16.00 mängib liigatabelis 25 punktiga 5. kohal paiknev Rakvere VK OC Limbažiga. Peatreener Andres Toode läheb punkte jahtima. „Esimene mäng tuli nende vastu küll kergelt, aga suhtume täie tõsidusega. Proovin mänguaega anda ka teistele peale põhikooseisu. Punkte on vaja,“ ütles Toode.