Viljandisse rajatakse ainulaadne ketta- ja vasaraheiteplats

Viljandis saab kevadeks valmis Eestis ainulaadne elektrilise soojenduskaabliga heitering platvormiga. Ketta- ja vasareheitering koos kuulitõuke sektoriga ehitatakse Paalalinna Kooli kõrval asuvale aiamaale, raudtee lähedale.

Heiteväljaku ehitamise eestvedajaks on 77-aastane treener ja kergejõustikuseltsi Sakala esimees Tiit Aru, kes koos vabatahtlike, pensionäride ja toetajatega on aasta jagu tööd teinud, et võsastunud paigast saaks äge heiteväljak.

"Selle koha peal oli Viljandi 5. keskkooli õppe-katseaed," ütles Aru ETV spordisaatele. "Hiljem need katseaiad kadusid ja siis ta oli riigile kuuluv jäätmaa, kus potipõllumehed rajasid enda tarbeks, mida siis neil maha panna oli ning see oli küllalt räämas."

Plats on võsast puhastatud, paigaldatud drenaaž, pinnas kõvasti tasandatud ja tõstetud, muru külvatud, paigas on heitepuuri taldmikud. Heiteväljak ehitatakse valmis ühiskondlikul toel. Näiteks Viljandist sirgunud naiste kettaheite esinumbri Kätlin Tõllassoni ettevõtjast isa Jan Tõllasson on abistanud tehnika ja materjalide hankimise ning toetajate leidmisega. Viljandi ettevõtetelt on Tõllassoni sõnul küsitud eekõige vahendeid mitte raha.

"On küsitud kruusa ja mulda natuke soodsama hinnaga," sõnas Jan Tõllasson. "Kogused on päris suured, sest pinda on tõstetud üle meetri on tõstetud siin seda pinda ning üle 800 kandi on kruusa läinud ja 400 mulda, pluss veel siia on 350 meetrit dreeni alla pandud."

Elekrilise soojenduskaabliga heitering, mis võimaldab ka külmakraadidega välja treenida, valmib Paalalinna kooli spordiväljakust 25 meetri kaugusel. "Kooli territooriumil on kohe odaviskeplats, kust on kasvanud mitmed tugevad odaviskajad eesotsas Risto Mätas, Kristo Galeta, Marko Jänese, Ahti Pederiga," kirjeldas Aru. "Nii, et kõik on silma ulatuses."

Kõrval on kohe ka Paalalinna viilhall, mille tõukenurgas selgusid võtte ajal TV 10 sarja Viljandi maakondliku eelvõistluse parimad. Ringis käis ka Tiit Aru hetke edukaim õpilane Kelly Heinpõld, kes oli seljataga jäänud hooajal U-16 vanuseklassis Eesti parim nii kuulitõukes kui ketta- ja vasararaheites.

Uus heitering annab nii tõsistele treenijatele kui kooliõpilastele uued võimalused. "Paljud võivad muidugi väita, et kellele seda heiteringi vaja on, aga seda on vaja," tõdes Jan Tõllasson. "Ega lapsed ainult jooksmisega arene. Kool on siin ligidal ja lastel on kasvueas vaja kõike füüsilist teha, ka heitealadega tegeleda, sest ega ainult jooksmine arenda."

Kui kõik sujub, siis avatakse uus heiteväljak Viljandis aprillis, Sakala poolse kingitusena mulkidele Eesti 100. sünnipäevaks.