Eesti aasta ujumistreener: olen muutunud professionaalsemaks

Olümpiakogemusega Romanjuk ja Allikvee valiti mõlemad eelmisel aastal Eesti parimateks ujujateks ning nende juhendaja Kapelin aasta treeneriks.

Rääkides eelseisvast tiitlivõistlusest on nii treener kui sportlased mõõdukalt optimistlikud. Suvel ajateenistuse läbinud Allikvee alustas ettevalmistust veidi hiljem. "Testid, trenniajad ja võistlused näitavad, et olen jõudnud kiiresti vormi," ütles Allikvee ETV spordisaatele.

Romanjuk lisas: "Treeningud on olnud rasked, aga sellegipoolest olen rahul, sest tegime korralikku tööd. Vorm on hea, kuid mitte nii suurepärane kui enne suvel Budapestis toimunud MM-i. Siis oli ikkagi 11 kuud tööd tehtud, nüüd aga ainult kolm."

Romanjuki eesmärgiks on isiklikud rekordid, mis vähemalt kahel alal võrduvad ka Eesti rekordiga. Kaks aastat tagasi vaid ühe sajandikuga poolfinaalist välja jäänud Allikvee samasugust pettumust enam kogeda ei taha.

"Martiniga on meil kindel kokkulepe, et kui ta ujub väga lähedale oma isiklikele rekorditele, siis saame hakata tegema ka tulevikuplaane järgmiseks kaheks aastaks kuni Tokyo olümpiani," sõnas Kapelin. "Siis võime heas tujus ja rahuliku südamega hakata olümpiamängudeks valmistuma. Maria Romanjukilt ootan aga muidugi tulemusi, mis oleks võimalikult lähedal poolfinaali kohale."

Euroopa meistrivõistlustel Eesti esisprinterina startival Daniel Zaitsevil on poolfinaali kogemus juba eelmisest EM-ist olemas. "Sel nädalal on vorm läinud järjest paremaks ja eile tunnetasin head kiirust," rõõmustas Zaitsev. "Pääs poolfinaali oleks õnnestumine, sest kuna vahepeal olin haige, siis rohkemat ei taha nõuda."

Dmitri Kapelin on vanuse poolest veel noor treener, kuid seda ametit pidanud üle 20 aasta. Praegune edu ei tähenda Kapelini sõnul tingimata seda, et just nüüd on tema juures treenimas tublimad ja andekamad õpilased kui varem. "Raske küsimus, aga ütlen nii, et ilmselt sõltub kõik siiski minu enda professionaalsest arengust," arutles Kapelin. "Oli mul andekaid õpilasi varemgi ja praegu on nad samuti väga head."

Allikvee andis juhendajale hinnangu. "Trennis on ta karm, kuid tavaelus oleme sõbrad," ütles Allikvee. "Mulle see sobib väga hästi."

Romanjuk lisas: "Mõtlesin välismaale õppima minna, kuid ma pole kindel, kas sealsed treenerid sobiksid mulle. Mul on siin Kapelini ja Toomas Paju näol head juhendajad olemas. Eestis võiks ainult korralik pikk bassein olla."

Sellega on nõus ka Kapelin. "Ilmselt ainus puudujääk meil praegu Eestis ongi just 50 meetriste basseinide vähesus," tõdes Kapelin. "Kõik muud tingimused on meil põhimõtteliselt loodud selleks, et teha täisväärtuslikku tööd. Praegu treenime Sõle ujulas, uues spordikeskuses. See on väga hea treeningbaas, oleme rahul. Arvame, et siin treenides saavutame ka paremaid tulemusi, kui seni."

Viimastel kuudel tehtud tööle saab hinnangu anda järgmisel nädalal, kui kolmapäevast pühapäevani toimuvad Kopenhaagenis Euroopa lühiraja meistrivõistlused.