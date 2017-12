Serviti jätkas Balti liigas võidukalt, HC Kehra sai tabelisse esimese võidu

ERR-i Uudistemajas toimus TV 10 Olümpiastarti sarja 47. hooaja esitlus. Eelvõistlused on juba paljudes maakondades toimunud ja laupäeval on Võrus esimene uue hooaja suur start.

Kohtumise alguses paisutati väravavõrke pea et kordamööda, kuniks 13. minutil ZTR-i 7:6 eduseisus viskas Serviti kolm vastuseta väravat ning haaras mänguohjad. Tasub mainida, et kogu kohtumise jooksul polnud võõrustajatel suuremat kui kolmeväravalist edu, aga ka viigini ukrainlasi ei lastud.

"Eks hetkeseisus oli selline tulemus paratamatus," tunnistas Viljandi peatreener Marko Koks. "Keegi meie vigastatud mängijatest terveks ei saanud ning Kehral on palju pikem pink ja enam jõudu hetkel. Kaitse meid kohati veel püsti hoidis, aga rünnakujoonis on nii suure laatsareti puhul olematu. Väga hea partii tegi vastaste väravasuul ka Mikk Aasmaa."

Kehralaste jaoks oli tegu alles esimese võiduga Balti liigas. Viie mänguga kaks punkti kogunud Kehra lükkas A-alagrupi viimasele astmele sama palju silmi omava Viljandi. Kehra homne vastane Dobele ZRHK Tenax on kahe punkti kaugusel. Viljandi sõidab homme Soome, et mängida Riihimäel tiitlikaitsja Cocksiga.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel