Viis Eesti epeenaist pääses Dohas põhiturniirile, Embrichile võistlus läbi

Kirpu sai alagrupis viis võitu ja ühe kaotuse, mis oli paremuselt neljas tulemus ja tagas talle otse pääsu 64 hulka. Läbi play-off ringi jõudsid põhiturniirile nii Differt, Lehis kui ka Kuusk. Differt alistas napilt 15:14 poolatari Magdalena Pawlowska, Lehis 15:10 itaallanna Luisa Tesserini ja Kuusk torgetega 15:3 USA vehkleja Katharine Holmesi.

Irina Embrich sai alagrupis neli võitu ja ühe kaotuse, 96 parema seas pidi ta aga tunnistama Hongkongi esindaja Yik Hei Coco Lini 15:4 paremust. Embrichi lõppkohaks jäi 67. Kokku osales 127 vehklejat.

Eestlannade vastased 64 seas:

Julia Beljajeva vs Dora Kiskapusi ESP (Eesti aja järgi kell 09.15 sinisel rajal)

Erika Kirpu vs Eleonora De Marchi ITA (Eesti aja järgi kell 09.30 punasel rajal)

Nelli Differt vs Tatjana Andrjušina RUS (Eesti aja järgi kell 09.45 5. rajal)

Katrina Lehis vs Nathalie Moellhausen BRA (Eesti aja järgi kell 10.00 5. rajal)

Kristina Kuusk vs Sarra Besbes TUN (Eesti aja järgi kell 10.00 7. rajal)