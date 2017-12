Prantsusmaa jäätantsupaar parandas GP finaaletapil maailmarekordit

ERR-i Uudistemajas toimus TV 10 Olümpiastarti sarja 47. hooaja esitlus. Eelvõistlused on juba paljudes maakondades toimunud ja laupäeval on Võrus esimene uue hooaja suur start.

Virtue’le ja Moirile oli see esimene kaotus pärast tagasitulekut – Vancouveri olümpiavõitjad lahkusid pärast 2014. aastal Sotši olümpial hõbedale jäämist tippspordist, ent naasid mullu siiski võistlustulle ja on sellest ajast üle aasta võitmatuna püsinud, muuhulgas ka tänavusel MM-il, kui varasema kahe aasta maailmameistreid Papadakist ja Cizeroni edestati pisut enam kui kahe punktiga.

Kokkuvõttes kogusid Papadakis ja Cizeron 202,16 punkti, ületades enda nimel olnud rekordi 1,73 punktiga. Nad on ainus jäätantsupaar, kes üle 200 punkti teeninud. Teise koha said Virtue ja Moir, korrates täpipealt enda tippmarki – 199,86 punkti. Kolmandana lõpetasid vabatantsus viimase ehk kuuenda koha saanud Shibutanid 188 punktiga.

Vabatantsu eest said Papadakis ja Cizeron 120,09 punkti (nende nimel olev maailmarekord on 120,58 punkti), Virtue ja Scott said 118,33 punkti.

