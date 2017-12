Eestlased võitsid ratastoolitennise Balti karikavõistlused

Valitseva Eesti ratastoolitennise meistri Viljar Villiste sõnul on Eesti mängijad teinud tervikuna olulise arenguhüppe. "Meie Eesti võistkonna kõik kolm meeskonnaliiget näitasid väga head mängu. Oleme saavutanud taseme, kus võistlusolukorras suudame üha paremini meie tugevusi realiseerida ja oskused õigel hetkel mängu panna," kommenteeris Villiste. "Pean väga suureks edusammuks aga eelkõige seda, et oleme kiiresti kasvanud järele lõunanaabritele, kel on meiega võrreldes mitme aasta võrra pikem mängukogemus," lisas Villiste.

Eesti ratastoolitennise au kaitsesid Riias Viljar Villiste, Mait Mätas, Urmo Voogla, Signe Falkenberg, Kristi Viisimaa. Eesti mängijaid treenib Alar Milk.

Eesti naiskond jäi Balti riikide ratastoolitennise karikasarja üldarvestuses teisele kohale, kaotades Läti mängijatele.

Baltic Team Cup on ratastoolitennise kolmeetapiline turniir, mis toimub kolmes linnas – veebruaris Tallinnas, augustis Vilniuses ja detsembris Riias.

Tallinna etapi võitsid veebruaris lätlased, augustis Vilniuses võidutsesid eestlased ja kolmandal etapil Riias võtsid võidu taas eestlased, mis tõi Eesti meeskonnale ka kogu turniiri karikavõidu. 2016. aasta võit tuli samuti eestlastele.

Baltic Team Cup järgmise aasta turniir algab taas veebruaris, mil mängitakse esimene võistlus Tallinnas.

Eestis alustati ratastoolitennise mängimisega 2010. aastal. Lätis ja Leedus on ala harrastatud oluliselt kauem. Ratastoolitennist mängitakse spetsiaalsetes tennisemängu ratastoolides, mille rattad on paremaks ja kiiremaks manööverdamiseks seatud suure kaldenurga alla. Eestis on ratastoolitennise arendamisesse andnud suure panuse Eesti Tennise Liit ja erinevad tennisekeskused.