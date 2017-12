Inglismaa suured derbid võivad lumesaju tõttu ära jääda

Ilmaennustuse järgi peaks temperatuur langema nullini ning pühapäeva hommikul on oodata suurt lumesadu. The Met Office tõstis reedel ohutaset ning teatati, et kella neljast hommikul kuni kuueni õhtul on oodata umbes kümme sentimeetrit lund, mõnedes kohtades isegi rohkem, vahendab Soccernet.ee.

Peamine mure pole mitte niivõrd staadioni- ja väljakuhoolduse ümber, kuid pealtvaatajate ohutus. Nagu Eestiski igal sügisel näha, võib ootamatult saabunud talv tekitada liiklusummikuid ja -õnnetusi.

Manchester United on oma kodulehele kirjutanud, et kaugemalt tulnud pealtvaatajad võiksid oma reisi korralikult planeerida ja tulla kohale juba aegsasti.

Liverpool – Everton matš hakkab pühapäeval praeguse seisuga kell 16.15, Manchester United – Manchester City kell 18.30.