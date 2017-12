Aasta parimateks tennisistideks valiti Nadal ja Muguruza

Nadal valiti aasta parimaks kolmandat korda, Muguruza aga esimest korda. See, et parim mees- ja naistennisist on ühest riigist, juhtus viimati 1998. aastal, kui tunnustuse pälvisid ameeriklased Pete Sampras ja Lindsay Davenport.

31-aastasest Nadalist sai vanim mees, kelle ITF on aasta parimaks nimetanud. Nadal tegi tänavu võimsa comeback’i tippu – mullu oli ta vigastustega kimpus, kuid lõppenud hooajal võitis juba kümnendat korda Prantsusmaa lahtised ja kolmandat korda USA lahtised, lisaks jõudis ta Austraalia lahtistel finaali ja võitis kuus ATP turniiri ning tõusis taas maailma esireketiks. Alates ATP edetabeli loomisest 1973. aastal on Nadal läbi aegade vanim mängija, kes aasta edetabelis esikohal lõpetanud.

"Olen selle tunnustuse üle väga õnnelik. Viimati olin maailma edetabelis esikohal neli aastat tagasi, praegune kord on väga eriline," ütles Nadal pressiteate vahendusel.

Muguruza on teine hispaanlanna, kes parimaks nimetatud – 1994. aastal pälvis tiitli Arantxa Sanchez-Vicario. Muguruza võitis tänavu Wimbledoni, kaotades kogu turniiri jooksul vaid ühe seti. Lisaks võidutses ta Cincinnati turniiril ja tõusis maailma esireketiks. Hooaja lõpetas ta edetabelis esikohal.

"Selle tiitli saamine on imeline ja selle teeb veel erilisemaks see, et meestest valiti parimaks Rafa. Ta on meile kõigile suur eeskuju, see on Hispaania tennisele suurepärane aeg," ütles Muguruza. "Teadsin, et raske töö tasub lõpuks ära. Kavatsen võtta kõik sel aastal õpitu ja rakendada seda tuleval hooajal."

Paarismängus nimetati meeste seas aasta parimateks esimest hooaega koos mänginud poolakas Lukasz Kubot ja brasiillane Marcelo Melo ning naiste seas hiljuti karjääri lõpetanud šveitslanna Martina Hingis ja taiwanlanna Chan Yun-Jan. Aasta parimateks noorteks valiti argentiinlane Axel Geller ja ameeriklanna Whitney Osuigwe.