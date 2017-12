ERR-i Uudistemajas toimus TV 10 Olümpiastarti sarja 47. hooaja esitlus. Eelvõistlused on juba paljudes maakondades toimunud ja laupäeval on Võrus esimene uue hooaja suur start.

Ründajad 6 – Kristofer JÕGI – Jokerit Helsingi (FIN) 8 – Jegor ROMANOV – Tallinna HC Vipers 9 – Nikita JEFREMOV – Tallinna HC Viking 10 – Dmitri KUZNETSOV – Tartu Kalev-Välk 11 – Allan SAAR – Nynäshamns IF (SWE) 12 – Maksim SIMONOV – KJT Haukat Järvenpää (FIN) 13 – Artemi ALEKSANDROV – Nynäshamns IF (SWE) 14 – Nikita PUZAKOV – Narva PSK 15 – Jegor NEVZOROV – Narva PSK 16 – Andre LINDE – KJT Haukat Järvepää (FIN) 17 – Morten Arantez JÜRGENS – Karhu-Kissat Helsingi (FIN) 19 – Vladimir NESTERTŠUK – KJT Haukat Järvenpää (FIN) 22 – Harri KOLL – West Sound Warriors (USA)

