Käit Fulhami sai noorte eest kirja täismängu

Novembris Islandi U-21 koondise eest 3:2 võidumängus Eesti vastu 90 minutit kirja saanud Jon Dagur Thorsteinsson viis kauni väravaga Fulhami avapoolaja lõpus juhtima, kuid võõrsil mänginud Brighton jõudis viigini 79. minutil, vahendab Soccernet.ee.

???? GOALCAM: Watch Thorsteinsson curl his breakthrough goal into the top right corner! #FFC #COYW ⚫️⚪️ pic.twitter.com/pz43xUKyFA